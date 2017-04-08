Звезда Голливуда Шэрон Стоун не устает удивлять своих поклонников. Она опубликовала на своей странице в Instagram видео, которое набрало больше 100 тысяч просмотров. Стоун в бикини танцует на пляже. Она пожелала всем хороших выходных.

Публикация от Sharon Stone (@sharonstone) Апр 8 2017 в 10:23 PDT

Поклонники написали много восторженных комментариев. «Королева!», «Я хочу выглядить так же в ее годы», «Она сексуальная и талантливая, очень здорово», — пишут подписчики ее страницы.

Шэрон Стоун и в свои 59 лет поддерживает себя в прекрасной форме. Ее наряды активно обсуждают, а ее секреты красоты ценятся многими женщинами.

Фото: instagram.com