Фигуре 43-летней Юлии Высоцкой завидуют многие. Не так давно звезда жаловалась, что после того, как начала есть по ночам, немного поправилась. Это лето она решила встретить в полной боевой готовности.

Актриса увлеклась скандинавской ходьбой. В отличие от обычных прогулок и бега, в этом виде активности участвует больше групп мышц.

Публикация от Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial)Май 10 2017 в 3:52 PDT

Скандинавскую ходьбу Высоцкая чередует с велопрогулками.

Публикация от Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial)Май 8 2017 в 9:34 PDT

Что касается диеты, актриса советует отдавать предпочтение «нормальной еде» — рыбе, мясу, салатам. «Если вам нравится есть много и качественно, и при этом хочется не поправляться, то реально если вы заканчиваете прием пищи обедом, это работает», — советует звезда.

Еще один важный момент — правильно настраивать себя, считает Юля. А как худеете вы?

Фото: instagram.com