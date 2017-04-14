«Все. Мы в отпуск. Большой семьей. Очень большой. В пол самолета. И 10 чемоданов. Я в мыле», — написала Лена Темникова неделю назад и улетела со своей большой компанией в Дубай. В поездке ее сопровождает сестра Наталья с сыном, маленькая дочь, а также съемочная команда, которая работает с певицей над новым клипом.

Рядом — супруг Лены. И, пожалуй, самые удачные фотографии с отдыха получаются у него. Этот вывод можно сделать из снимка, которым Лена похвасталась сегодня. «Когда муж. Девочки поймут», — кокетливо прокомментировала она.

Публикация от Elena Temnikova / Темникова (@lenatemnikovaofficial)Апр 14 2017 в 4:47 PDT

В путешествии Лена не боится испортить фигуру и наслаждается калорийными завтраками и пиццей на обед. Активный образ жизни позволяет ей сохранить идеально плоский пресс.

Публикация от Elena Temnikova / Темникова (@lenatemnikovaofficial)Апр 14 2017 в 12:14 PDT

Публикация от Elena Temnikova / Темникова (@lenatemnikovaofficial)Апр 13 2017 в 12:59 PDT

Фото: instagram.com