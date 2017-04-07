Некоторые звезды привыкли делить славу с сестрами. Фанаты Ольги Бузовой точно знают, как выглядит ее сестра Анна, и даже уверены, что та повторяет судьбу знаменитости, а поклонники Веры Брежневой, например, знакомы как минимум с Викторией Галушкой, женой Александра Цекало. А вот старшую сестру Лены Темниковой многие увидели впервые, когда артистка опубликовала их совместный снимок в своем блоге:

Публикация от Elena Temnikova / Темникова (@lenatemnikovaofficial)Апр 7 2017 в 3:43 PDT

«Систер. Самая любимая на свете. Самая лучшая систер на планете. Мы похожи? Говорят, что совсем разные. Она в маму, а я папина. Но цвет глаз у нас один. Сложный цвет. Поделили на троих. Мама, систер и я», — рассказала певица.

Подписчики единогласно решили, что сестры совсем не похожи. И, конечно же, пристально изучили инстаграм Наталии, преподавателя ОмГМУ и врача по образованию. В нем мама двоих очаровательных детей публикует фотографии своей семьи: любимого мужа, с которым они отметили хрустальную свадьбу, а также мамы, на которую она так похожа.

В одном из постов сестра Лены признавалась, что скучает по ней, так как они нечасто видятся: артистка очень занята на работе, а все свободное время старается посвящать своей милой дочурке, которой недавно исполнилось два годика. Темникова признавалась, что она очень беспокойная мама, и ей сложно надолго оставлять малышку одну.

Публикация от Elena Temnikova / Темникова (@lenatemnikovaofficial)Мар 27 2017 в 12:10 PDT

Фото: instagram.com