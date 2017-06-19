Поклонники 31-летней певицы Глюк'oZы пристально следят за обновлениями ее бьюти-влога, ведь в нем она делится советами, которые действительно работают, и результат мы можем наблюдать на многочисленных фотографиях звезды. Сегодня она решила выделить пять главных правил, без которых не обойдется ни одна красавица.

Первое правило — здоровый сон. «Ложитесь спать как можно раньше. С 11 часов вечера до четырех часов утра в коже вырабатывается максимум гормона мелатонина, который активно борется со стрессом. Пока вы дремлете, клетки кожи обновляются», — заметила она.

Публикация от Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova)Янв 28 2017 в 11:15 PST

Второе правило — ежедневный уход. «Только методом проб и ошибок можно найти именно "вашу" косметику. Советуйтесь с косметологами, читайте отзывы на форумах. А чтобы кожа выглядела свежо, используйте маски перед сном. Особенно хороши маски очищающие и увлажняющие. Влага наполняет клетки, укрепляя их и повышая тонус кожи», — уверена звезда.

Третье правило — хорошее настроение и улыбка. «Помните забавную песенку "От улыбки станет всем светлей"? Начинайте свое утро с улыбки! Ведь общаться с людьми, у которых вечно плохое настроение, — занятие не из приятных», — делится Наташа.

Публикация от Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova)Мар 25 2017 в 6:10 PDT

Красота вряд ли возможна и без правильного питания: «Ограничьте потребление вредных продуктов: сахар, соль, специи, кофе. Питайтесь часто и понемножку, не переедайте. Сведите до минимума термообработку продуктов: в овощах, фруктах и злаках находится много полезных веществ для организма. Поэтому старайтесь как можно меньше подвергать их термообработке. А готовить старайтесь на пару или гриле».

Еще один секрет звезды — физическая нагрузка. «Запишитесь на какие-нибудь танцевальные занятия. Не для того, чтобы сбросить вес, а чтобы почувствовать себя сексуальной и грациозной. На занятиях танцами живота или pole dance — вот где ощущаешь себя настоящей женщиной», — советует Глюк'oZа.

Публикация от Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova)Июн 7 2017 в 10:33 PDT

Согласны с советами? Или у вас есть свои секреты? Делитесь ими в комментариях!

Фото: instagram.сom