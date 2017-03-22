Сегодня в блогах звезд состоялось настоящее соревнование, правда, никто из них не договаривался между собой. Они опубликовали фотографии своих стройных ног спонтанно, а мы собрали их в своей галерее.
Тина Канделаки показала фото, на котором она облачена в платье с оригинальным вырезом. Анна Семенович — кадр из недавней фотосъемки. Лена Перминова продемонстрировала, как она выглядела на торжестве. А Виктория Боня похвасталась длиной ног на расслабленной фотографии. Виктория, помимо длины ног, похвасталась «сочной и мощной», как выразились ее фанаты, «пятой точкой».
Все они занимаются спортом. Выбирая нагрузки, звезды стараются отдавать предпочтение тем видам, которые не работают на увеличение мышц. Некоторые прибегают и к массажам, и к лимфодренажным процедурам. Здесь любые средства хороши!
Напомним, что длиной Лены недавно восхитилась сама Вера Брежнева, правда и ей есть чем похвастаться:
Фото: instagram.com