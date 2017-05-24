Каждый год американский журнал Maxim публикует рейтинг самых сексуальных женщин планеты. В этом году на первом месте этого списка оказалась вовсе не Эмили Ратажковски, которая отчаянно боролась за титул, сводя с ума миллионы своими полуобнаженными фотографиями и выбирая бескомпромисно откровенные наряды даже для красной дорожки Каннского кинофестиваля. Рейтинг Maxim Hot 100 возглавила... 20-летняя Хейли Болдуин.

Модель Хейли Болдуин — классическая it-girl. Она приходится дочерью актеру Стивену Болдуину и племянницей Алеку Болдуину. В одном из интервью Хейли признавалась, что считает себя верующей — посещает церковь, ходит в гости к своему пастору и играет в настольные игры с его детьми. Ее карьера модели началась довольно поздно — когда девушке было 17, но она успела побывать на обложках Vogue, Elle и V.

Ее роман с Джастином Бибером оказался отличным пиар-ходом, позволившим ей оставить позади сестер Хадид, Марго Робби, Алисию Викандер и других признанных красавиц.

Публикация от Hailey Baldwin (@haileybaldwin)Апр 2 2017 в 11:00 PDT

Фото: instagram.com, globallookpress.com, maxim.com