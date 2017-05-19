Вера Брежнева превратилась в курочку, Лиза Арзамасова — в бабушку, Марион Котийяр перепутала пододеяльник с платьем, а Шарлотта Генсбур забыла надеть юбку перед выходом на красную дорожку.

Вера Брежнева

Вера Брежнева повилась на вручении Национальной телевизионной премии «Дай Пять!» в странном в облаке из страусиных перьев. Сама певица назвала этот странный наряд платьем курочки.

Лиза Арзамасова

Нет, это не Родион Газманов с бабушкой. Это 22-летня актриса Лиза Арзамасова то ли пыталась выглядеть солиднее на церемонии вручения детской премии, то ли готовится к новой роли и входит в образ.

Лина Арифулина

Если хотите выглядеть как аппетитное пирожное, а не напоминать забытый на столе со вчерашнего дня кусок тортика, перед выходом на красную дорожку в пышном розовом платье не забывайте об отпаривателе и выбирайте наряды по размеру.

Ким Кардашьян

Ким и Хлои Кардашьян могли бы сняться в продолжении фильма «Двое: я и моя тень». Менее нелепо Хлои выглядит, потому что не стала надевать штаны-сапоги.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес напомнили в последний момент о том, что она собирается на дневную презентацию новых проектов телеканала NBC и необязательно надевать такое сложное и откровенное платье. В итоге певица решила не причесываться и ненадолго забежала сфотографироваться на дорожке, на которой пыталась прикрыться сумочкой.

Марион Котийяр

Марион Котийяр то ли не пришла в форму после родов, то ли хотела показать, что на Каннском фестивале чувствует себя как дома. Позировать репортерам французская актриса пришла в чем-то похожем на пододеяльник.

Шарлотта Генсбур

Ноги у Шарлотты Генсбур стройные, но платье она выбрала слишком короткое. В итоге на красной дорожке в Каннах она смотрелась так, как будто забыла надеть штаны или потеряла юбку. Фотографы потешались от души, особенно когда Шарлотта поднималась по знаменитой лестнице Дворца фестивалей.

Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски мало показать только ноги или грудь (какие декольте она уже только не демонстрировала). Эмили бы и рада выйти на красную дорожку голой, но нельзя. Так что выкручивается, как может.

Фото: East News, Global Look Press, Getty