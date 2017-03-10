Брак 29-летней певицы Виктории Дайнеко и 23-летнего музыканта Дмитрия Клеймана давно трещит по швам. Поклонники то и дело становятся свидетелями их ссор, а однажды певица и вовсе намекнула на предательство мужа и подруги. Что стало причиной очередной размолвки — неизвестно, но СМИ уверены: это конец.

8 Марта Виктория отпраздновала в компании дочери. Артистка также в очередной раз удалила все фотографии с Дмитрием и подтвердила слухи о том, что она разъехалась с мужем: сайт WMJ процитировал ее официальный комментарий.

Сегодня Клеман прокомментировал ситуацию. «Мы не развелись как бы, но бывает все. Я не знаю, что это. Пускай как Вика думает, так и говорит. Она вам правду скажет. Не буду ничего налаживать. Надеюсь, что она что-то предпримет», — цитирует его журнал «СтарХит».

Напомним, что пара сыграла свадьбу 14 апреля 2015 года, спустя 2 месяца и 1 день после того, как Дмитрий сделал Виктории предложение. Позже молодая жена признавалась прессе, что сильно ревнует супруга к другим женщинам, вплоть до скандалов и мыслей о разводе. В ноябре прошлого года она всерьез занялась поисками адвокатов по бракоразводным делам.

Фото: instagram.com