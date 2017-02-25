Популярная телеведущая Лариса Гузеева намекнула, что у нее есть возлюбленный

Совсем недавно после 11 лет брака Лариса Гузеева объявила, что рассталась с мужем, известным ресторатором Игорем Бухаровым. Фанаты были удивлены: так много лет вместе, и вдруг развод. Однако пристальней изучив Instagram телеведущей, они догадались, ради кого Гузеева могла бросить Бухарова.

Чаще всего в блоге появлялись фотографии с актером Эвклидом Кюрдзидисом. «С любимыми друзьями! С любимым Эвклидом!» — подписала видео с ним актриса.

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_)Янв 31 2017 в 11:49 PST

А осенью прошлого года 57-летняя Лариса отдыхала в Грузии в компании друзей, среди которых был 49-летний Эвклид.

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_)Ноя 7 2016 в 11:19 PST

Лариса и Эвклин давние друзья, однако это не означает, что у них не могло зародится что-то большее, считают поклонники. Кстати, с Игорем Бухаровым актриса также дружила много лет, а на брак решилась лишь в 40 лет.

В театральных кругах Кюрдзидиса называют ловеласом: у него было множество романов, но он до сих пор не женат.

Фото: instagram.com, globallookpress.com