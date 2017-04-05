Вчера миру стали известны причины развода бывшей «перчинки» Мел Би и Стефана Белафонте. Певица сообщила, что на протяжении 10 лет муж поднимал на нее руку, шантажировал интимными видео, заставлял заниматься сексом с другими женщинами, а их няню считал своей второй женой, хоть и заставил ее сделать аборт в 2014 году, заплатив 300 000 долларов. Сегодня СМИ опубликовали фотографии этой девушки и новые жуткие подробности личной жизни артистки, хотя казалось бы — что может быть хуже.

Няня семейства — 26-летняя Лорен Жильс, была уволена в 2015 году по настоянию певицы. Мелани обидели слова мужа о том, что эта девушка модельной внешности воспитывает ее детей лучше, что она моложе и красивее. Сейчас блог Лорен закрыт, но репортерам издания DailyMail все же удалось сохранить некоторые снимки.

Семья девушки отрицает ее участие в этой истории, несмотря на то, что имя няни фигурирует в показаниях Мел Би, переданных ее адвокатами в суд. «Она очень любила тех детей, будто они были ее собственными, но никогда не имела отношений с их отцом», — уверяет ее сестра, Жаклин. «Люди часто по-своему интерпретируют вещи, не думая об их истинном значении», — пишет сама Лорен.

Мел Би, в свою очередь, утверждает, что Стефан хотел жить с ней и прекрасной блондинкой шведской семьей, и когда ему это не удалось, стал еще более жестоким с ней. Он бил ее на глазах у детей. Он называл ее «*** мартышкой», намекая на цвет ее кожи и черты лица, говорил ей, что она бесполезна, желал смерти вместо того, чтобы вызвать медиков, когда ей нужна была помощь. Муж заставлял ее всем говорить, что она сама поранилась и скрывать синяки и ссадины, тратил принадлежавшие ей миллионы долларов и прятал ее документы, угрожал опозорить. И не проявил ни капли сочувствия к смерти ее отца, которая случилась в последние дни их брака.

Любопытно, что в Instagram артистки поклонники видели лишь позитивную сторону ее жизни: няня-подруга, которую она поздравляет с днем рождения, любимый сексуальный муж, который готовит что-то на кухне их ресторанчика, счастливые дети, фотографии из совместных поездок.

 

Back in LA at our restaurant @serafinasunset my sexy hubby cooking some home made chicken soup yummmy

Публикация от Mel B (@officialmelb) Янв 5 2017 в 1:51 PST

Фото: globallookpress.com, dailymail.co.uk instagram.com