Вчера миру стали известны причины развода бывшей «перчинки» Мел Би и Стефана Белафонте. Певица сообщила, что на протяжении 10 лет муж поднимал на нее руку, шантажировал интимными видео, заставлял заниматься сексом с другими женщинами, а их няню считал своей второй женой, хоть и заставил ее сделать аборт в 2014 году, заплатив 300 000 долларов. Сегодня СМИ опубликовали фотографии этой девушки и новые жуткие подробности личной жизни артистки, хотя казалось бы — что может быть хуже.

Няня семейства — 26-летняя Лорен Жильс, была уволена в 2015 году по настоянию певицы. Мелани обидели слова мужа о том, что эта девушка модельной внешности воспитывает ее детей лучше, что она моложе и красивее. Сейчас блог Лорен закрыт, но репортерам издания DailyMail все же удалось сохранить некоторые снимки.

Семья девушки отрицает ее участие в этой истории, несмотря на то, что имя няни фигурирует в показаниях Мел Би, переданных ее адвокатами в суд. «Она очень любила тех детей, будто они были ее собственными, но никогда не имела отношений с их отцом», — уверяет ее сестра, Жаклин. «Люди часто по-своему интерпретируют вещи, не думая об их истинном значении», — пишет сама Лорен.

Мел Би, в свою очередь, утверждает, что Стефан хотел жить с ней и прекрасной блондинкой шведской семьей, и когда ему это не удалось, стал еще более жестоким с ней. Он бил ее на глазах у детей. Он называл ее «*** мартышкой», намекая на цвет ее кожи и черты лица, говорил ей, что она бесполезна, желал смерти вместо того, чтобы вызвать медиков, когда ей нужна была помощь. Муж заставлял ее всем говорить, что она сама поранилась и скрывать синяки и ссадины, тратил принадлежавшие ей миллионы долларов и прятал ее документы, угрожал опозорить. И не проявил ни капли сочувствия к смерти ее отца, которая случилась в последние дни их брака.

It is with great sadness after a 5yr battle to multiple myeloma cancer our loving father Martin Brown passed away age 63 peacefully yesterday. Both of us his children were by his side and would like to say thank you to St Gemma's and all the doctors and nurses for there amazing care and support over the years. Please respect our privacy and let us as a united family grieve With love and respect. Melanie and Danielle Brown x Be Free Dad Публикация от Mel B (@officialmelb) Мар 5 2017 в 7:23 PST

Любопытно, что в Instagram артистки поклонники видели лишь позитивную сторону ее жизни: няня-подруга, которую она поздравляет с днем рождения, любимый сексуальный муж, который готовит что-то на кухне их ресторанчика, счастливые дети, фотографии из совместных поездок.

Back in LA at our restaurant @serafinasunset my sexy hubby cooking some home made chicken soup yummmy Публикация от Mel B (@officialmelb) Янв 5 2017 в 1:51 PST

Фото: globallookpress.com, dailymail.co.uk instagram.com