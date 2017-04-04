41-летняя Мел Би, бывшая участница группы «Spice Girls», разводится с мужем, с которым провела под одной крышей 10 лет. Когда она рассказала о причинах своего шага, поклонники были в шоке, ведь многие считали эту многодетную семью почти идеальной.

Пресса забила тревогу еще два года назад, когда в конце 2014 года, будучи ведущей музыкальной телепередачи «X-Factor», певица вышла на сцену с припухшим лицом и плохо замаскированными синяками. Но тогда она не стала ни в чем обвинять супруга, кинопродюсера Стефана Белафонте, хотя, как она призналась позже, случаи насилия имели место уже в первый год их брака.

Теперь, когда у женщины кончилось терпение, она обнародовала фотографии, на которых запечатлены ее синяки, передает DailyMail. Оказалось, что муж регулярно избивал ее, но артистка скрывала побои, замазывая синяки и пытаясь привести себя в чувство с помощью аспирина перед концертами. Однажды Мелани приняла слишком много лекарства, но Стефан отказался вызвать ей «Скорую помощь», и она чуть не погибла. «Сдохни, с***а», — сказал он ей тогда.

С помощью фото-доказательств адвокаты звезды уже добились запрета супругу приближаться к ней, решение суд вынес вчера.

Сейчас Мэл обвиняет Белафонте в том, что он заставлял ее заниматься сексом с другими женщинами, сделал ребенка няне их детей и предлагал жить всем вместе большой семьей, а затем заставил эту девушку сделать аборт, заплатив ей порядка 300 000 долларов за молчание, угрожал жене обнародовать записи личного характера. Звезда терпела все ради детей и ради карьеры, которую он грозил разрушить, если она уйдет от него.

Белафонте отрицает все выдвинутые обвинения, утверждая, что бывшая просто хочет выставить его в дурном свете.

Фото: instagram.com, globallookpress.com, dailymail.co.uk