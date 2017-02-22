О своем расставании с Алексом Смерфитом телезвезда Виктория Боня сообщила только спустя полгода после того, как парой было принято это решение. Подруги же уверяют, что все началось намного раньше, просто звезда не хотела признавать свое поражение. Сегодня в СМИ появился комментарий самого виновника сплетен — 31-летнего Алекса Смерфита.

«Я уважаю мои предыдущие и бесценные отношения с матерью моего ребенка Викторией. Это было непростое решение, учитывая слухи и весь мусор, циркулирующий в Интернете. Мы по-прежнему заботимся друг о друге, и так будет всегда. Наша любовь безусловна, но иногда вспышки гнева приводят к недопониманию, особенно теперь, когда мы живем отдельно. В конце концов, мы всего лишь люди. С этого момента, пожалуйста, уважайте нашу частную жизнь и не ждите комментариев на эту тему. Мы желаем друг другу только счастья», — цитирует его обращение издание «Дни.ру».

Виктории приятно внимание со стороны теперь уже бывшего любовника. Поговаривают, что недавно он удалил ее из друзей в социальных сетях из-за ревности к известному футболисту Фабио Каннаваро, у которого она брала интервью, а после того, как женщина удалила этот снимок — подписался снова. Так это или нет — доподлинно неизвестно. Всем известно, что у спортсмена есть горячо обожаемая Даниэла, с которой он познакомился, когда ему было 18 лет, вместе они воспитывают троих детей — сыновей Андреа и Кристиана, и дочь Мартину. Свою привязанность Фабио, по примеру Дэвида Бекхэма, увековечил на своем теле в виде татуировок. Тем не менее в комментариях 37-летняя Боня ликует: бывший до сих пор ревнует ее.

Пара провела вместе 7 лет. С тех пор оба сильно изменились, отмечают поклонники: Смерфит повзрослел, а Боня и вовсе стала другим человеком.

Сейчас они живут порознь. Звезда занимается своими проектами, а миллиардер — своей личной жизнью и воспитанием их общей дочери Анджелины. Так как брак между ними не был заключен, и гражданский договор солидарности (Pacte civil de solidarité) не был подписан, Виктория осталась после расставания ни с чем, сообщают российские СМИ.

Фото: globallookpress.com, instagram.com