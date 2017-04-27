Восемь лет назад звезда фильма «Крестный отец» начал встречаться с аргентинской актрисой Люсилой Сола, которая моложе актера на 39 лет. Некогда известный сердцеед без памяти влюбился в девушку, да так, что был готов жениться на ней. Тогда актер говорил, что для любви и брака не существует возрастных преград, однако вскоре пара отказалась от этой идеи, так как оба ценят свою свободу.

На днях Аль Пачино отметил свой 77 день рождения. Вместе с Люсилой он отправился в Мексику, чтобы отпраздновать это событие. Папарацци удалось заснять влюбленных во время прогулки по побережью. Как отмечают западные инсайдеры, несмотря на свой возраст, актер в душе остался мальчиком. Вместе со своей молодой спутницей он купался в море, веселился и ни на шаг не отходил от девушки, обмениваясь с ней страстными поцелуями.

Напомним, что актер никогда не был женат, однако имеет троих детей: 27-летнюю Джулию, родившаяся в отношениях с учителем актерского мастерства Яной Тэррант, и 16-летних близнецов Антона и Оливию, мать которых — актриса Беверли Д`Анджело.

Фото: east news, global look press