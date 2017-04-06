Вполне вероятно, что Юлия Барановская скоро выйдет замуж. Появившись на празднике по случаю открытие школы фигурного катания Евгения Плющенко, телеведущая «засветила» необычное кольцо. Она носит его на безымянном пальце и поклонники уверены: скоро нас всех ожидает приятный сюрприз.

Публикация от Юлия Барановская (@ygemini)Апр 5 2017 в 1:19 PDT

Юля пережила множество неприятных моментов, связанных с браком — в ее случае, гражданским. Что не помешало им с Андреем Аршавиным обзавестись тремя детьми, которых сейчас звезда воспитывает одна. Было бы совсем неплохо, если бы у нее наконец появились настолько серьезные отношения, чтобы она наконец решилась обрести статус законной жены и рассчитывать на помощь и поддержку самого близкого человека. К тому же платье невесты ей так к лицу!

Впрочем, украшение может оказаться просто аксессуаром, который женщина надела на правую руку. Мы будем следить за развитием событий.

Фото: instagram.com