Аршавин счастливо женился на Алисе Казьминой, в браке с которой у спортсмена родилась дочь. А вот Барановской было совсем не до личной жизни. Вместо этого она всерьез взялась за построение карьеры. Из «жены футболиста» Юлия превратилась в успешную ведущую, попутно успевая воспитывать троих детей, проводить мастер-классы и ездить на гастроли.
И вот, спустя пять лет, звезда заявила, что наконец-то готова стать женой и обрести личное счастье. «У меня есть предчувствие, что в скором времени в моей жизни появится любимый человек, я быстро выйду замуж, обязательно будет белое платье, и я рожу четвертого ребенка. А еще я уверена, что моим мужем станет человек непубличный.», - рассказала в интервью «7 дней» Барановская.
На вопрос, почему ее муж должен быть обязательно непубличным человеком, Юлия ответила, что в отношения, где оба супруга знамениты, приходится очень много вкладывать, постоянно идти на компромиссы: «При том что надо еще заниматься детьми и работой, через полгода я просто «крякнулась» бы».
Ведущая признается, что на, излюбленный ее подругами, вопрос «Ну что, ты кого-нибудь нашла?», Юлия предпочитает отвечать поучительной историей.
«Допустим, пошла я в лес, вижу сбоку тропы — может, белый гриб, а может быть, и поганка, просто солнце так осветило, что не понять. Я сверну с выбранного пути, потрачу время, сорву, испачкаю руки, и, если это будет поганка, окажется, что все зря. При этом на моей тропе наверняка будут белые грибы, и я зря свернула со своей дороги. Так что пусть лучше белый гриб найдет меня сам. И вообще, я думаю, что это будет трюфель.», - с юмором заключила Барановская.
Фото: instagram.com