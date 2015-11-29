Пять лет назад расставание Андрея Аршавина и Юлии Барановской стало полной неожиданностью для поклонников пары. Футболист ушел из семьи к новой пассии, когда Юлия была беременна в третий раз. Это еще больше подогрело интерес к экс-возлюбленным, и с тех пор пресса пристально следит за тем, как складываются их жизни.

Аршавин счастливо женился на Алисе Казьминой, в браке с которой у спортсмена родилась дочь. А вот Барановской было совсем не до личной жизни. Вместо этого она всерьез взялась за построение карьеры. Из «жены футболиста» Юлия превратилась в успешную ведущую, попутно успевая воспитывать троих детей, проводить мастер-классы и ездить на гастроли.

Публикация от Юлия Барановская (@ygemini) Июн 1 2016 в 6:35 PDT

И вот, спустя пять лет, звезда заявила, что наконец-то готова стать женой и обрести личное счастье. «У меня есть предчувствие, что в скором времени в моей жизни появится любимый человек, я быстро выйду замуж, обязательно будет белое платье, и я рожу четвертого ребенка. А еще я уверена, что моим мужем станет человек непубличный.», - рассказала в интервью «7 дней» Барановская.

Публикация от Юлия Барановская (@ygemini) Ноя 29 2015 в 11:53 PST

На вопрос, почему ее муж должен быть обязательно непубличным человеком, Юлия ответила, что в отношения, где оба супруга знамениты, приходится очень много вкладывать, постоянно идти на компромиссы: «При том что надо еще заниматься детьми и работой, через полгода я просто «крякнулась» бы».

Ведущая признается, что на, излюбленный ее подругами, вопрос «Ну что, ты кого-нибудь нашла?», Юлия предпочитает отвечать поучительной историей.

«Допустим, пошла я в лес, вижу сбоку тропы — может, белый гриб, а может быть, и поганка, просто солнце так осветило, что не понять. Я сверну с выбранного пути, потрачу время, сорву, испачкаю руки, и, если это будет поганка, окажется, что все зря. При этом на моей тропе наверняка будут белые грибы, и я зря свернула со своей дороги. Так что пусть лучше белый гриб найдет меня сам. И вообще, я думаю, что это будет трюфель.», - с юмором заключила Барановская.

Фото: instagram.com