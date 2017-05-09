Экс-супруги Агния Дитковските и Алексей Чадов когда-то считались одной из самых красивых пар российского кинематографа. Они несколько раз расставались и снова сходились, но даже несмотря на то, что в 2014 году у них родился сын Федор, в 2015 году они окончательно разорвали отношения. После развода Алексей и Агния старались не предавать свою жизнь огласке. И если Чадов с головой ушел в работу, неустанно снимаясь в фильмах, то Дитковските пропала с голубых экранов и посвятила себя воспитанию наследника.

Однако месяц назад в СМИ просочилась информация о том, что актриса ждет ребенка. Личность отца была, конечно же, неизвестна. А спустя еще несколько дней стало известно, что Агния стала мамой во второй раз. Сама Дитковските комментариев не давала.

Недавно появилась новая информация о таинственном возлюбленном актрисы. Как сообщает портал People Talk, отцом ребенка стал уроженец Узбекистана Амир. В Сети появились фото и переписка Агнии с новым спутником, которую они вели в Instagram. В разговоре мужчина признается, что видит будущее счастье только с Дитковските. Однако сообщения вызвали некоторое подозрение у многих поклонников, так как помимо влюбленных в переписке участвовал третий человек, которому артистка отправляла любовные послания: «Восемь недель. И будущее будет в счастье. Совместным…Я тебя почувствовала давно. Привет».

Сейчас Диковските закрыла свой блог по неизвестным причинам, а эта история все еще окутана большой тайной. Верные фанаты Агнии ждут, когда она выскажется по этому поводу и расставит все точки над «и».

Фото: kinopoisk.ru, east news.ru