16 мая в московском баре «Жаровня» состоялась пре-пати премии Муз-ТВ 2017. Гостями вечеринки стали Kristina Si, Александр Ревва, группа Estradarada, Джиган, Андрей Разыграев, Миша Марвин, Скруджи, MC Doni и многие другие. Не обошлось и без скандала.

Весь вечер Ольга Бузова была в прекрасном настроении, шутила, пела свои хиты «Под звуки поцелуев» и «Привыкаю», и даже устроила кастинг женихов. Наблюдавший за ее весельем Алексей Чадов позволил себе нецензурное высказывание в адрес звезды вечера.

Произнося тост в честь новоиспеченной певицы, Алексей сболтнул лишнего. Мужчина «прилюдно попросил Олю "больше не ***дствовать", явно имея ввиду ее прошлое, а возможно даже брак с Дмитрием Тарасовым, который, если верить слухам, распался отчасти из-за неверности Ольги», — пишет фанатский сайт «Дома-2».

Впрочем, вряд ли Оля обиделась, иначе она не разместила бы в своем блоге развеселый кадр, на котором вся ее компания вместе: агент Алексей Новацкий, певица Ульяна Банановая, продюсер Муз-ТВ Николай Попов.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)Май 16 2017 в 1:14 PDT

Тот же снимок появился и у Алексея, чему были сильно удивлены его поклонники. Они не ожидали, что в круге общения их любимца окажется скандально известная телеведущая.

Фото: instagram.com, globallookpress.com