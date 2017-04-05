Виктория Боня уже давно тайно намекала поклонникам на то, что влюблена и счастлива. Однако подтверждение этому появилось лишь вчера, когда Вика опубликовала в Instagram видео, на котором спорит с подругами о том, пора ли показывать своего спутника.

«У нас тут зашел спор. Девчонки, вы думаете я должна показать своего парня нового?».

В итоге нового спутника Боня все-таки показала. Им оказался житель Лос-Анджелеса Аллен Джефри. Само видео спустя некоторое время пропало со страницы модели, но следом за ним последовали и снимки возлюбленных.

Так, бойфренд Виктории выложил их совместное фото, а после уже и сама Боня опубликовала снимок своего жениха.

Напомним, что в феврале этого года модель рассталась с бизнесменом и отцом своей четырехлетней дочери Алексом Смерфитом, с которым встречалась почти семь лет. В одном из интервью она отметила, что их с Алексом связывают дружеские отношения. Они ежедневно созваниваются и воспитывают дочь.

«Так случилось, что наши отношения перетекли в дружеские, мы очень друг друга любим, но уже немного по-другому», — рассказала Виктория.

Фото: Instagram