Агния Дитковските снова стала мамой. Об этом сообщает сайт журнала 7 дней. Она тщательно скрывала свою беременность, хотя сообщения о ее интересном положении появлялись в СМИ.

На помощь пришла мама Агнии, Татьяна Лютаева. Она отрицала, что ее дочь беременна. Однако это не значит, что Лютаева врала: на тот момент Дитковските уже родила. Актриса решила спрятать свою личную жизнь от посторонних. Неизвестно имя и пол малыша, и кто отец ребенка. Агния держит всё в строжайшем секрете.

Напомним, что у Агнии есть сын Федор, ему 2 года. Она родила его в браке с Алексеем Чадовым. Супруги расстались, когда малышу был всего год. Актеры сохранили теплые отношения ради сына.

Фото: instagram.com, globallookpress.com