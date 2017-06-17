Мария Голубкина, дочь известных советских актеров Андрея Миронова и Ларисы Голубкиной, стала новой гостьей шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Актриса, скрывающая личную жизнь за семью печатями, сообщила, что собирается замуж за Бориса Ливанова — сына Василия Ливанова. «Умный, красивый, талантливый!» — характеризует Голубкина своего «принца». Говоря о Ливанове, актриса светится. «Едим до самого вечера, все самое калорийное. Но похудели от счастья!».

Несмотря на то, что за плечами Ливанова тюремный срок, Мария говорит об этом абсолютно спокойно: «А кто у нас без жизненного опыта». Первая встреча Марии и Бориса состоялась в фойе Щукинского училища 25 лет назад: Мария училась на курс старше и решила приободрить первокурсника Бориса. Актер также стал гостем студии и рассказал, что случилось через 25 лет после той самой встречи: «Я приехал в гости с идеей проекта и через 15 минут забыл, зачем приехал. Я понял, что все эти годы смотрел на Марию не просто так, а потому что влюблен».

Сейчас актеры живут вместе в квартире Бориса. Свой особняк в Подмосковье Голубкина намерена продавать — очень сложно следить за трехэтажным домом с большим участком. Актриса готова к переменам в жизни и не боится ничего потерять.

Родственники актеров восприняли новость об их отношениях абсолютно благосклонно. Лариса Голубкина в восторге от Ливанова, хотя к остальным мужчинам дочери относилась настороженно.

Напомним, Мария Голубкина 13 лет была замужем за шоуменом Николаем Фоменко. В браке у знаменитостей родились двое детей — дочь Анастасия и сын Иван, которые сейчас учатся в Лондоне. По признанию самой актрисы, главной причиной развода стали бытовые разногласия.

Фото: кадры из программы, eastnews.ru, starface.ru