Элтон Джон устроил вечеринку в честь своего 70-летия. В числе гостей на юбилее артиста были Кэти Перри и Райан Филипп, которых больше всего остального интересовало общество друг друга.

«Кэти отчаянно флиртовала с ним. В какой-то момент он положил руку на ее колено, и она не возражала. Потом он отошел от ее столика, но позже вернулся и уже не отходил от нее ни на шаг», — рассказал источник Hollywood Life.

Напомним, Кэти Перри в 2012 году развелась с британским комиком Расселом Брендом, а недавно рассталась с актером Орландо Блумом, который, по слухам, не воспринимал отношения с певицей всерьез. Райан Филипп в 2010 году развелся с актрисой Риз Уизерспун, от которой у него есть двое детей. В 2011 году актриса Алексис Кнапп родила дочь Кэй от Филиппа, с которым на момент рождения ребенка она уже рассталась.

Может, друг с другом Кэти Перри и Райан Филипп наконец обретут счастье в личной жизни?

Фото: Global Look Press