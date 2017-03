На снимке Риз Уизерспун позирует со своими детьми от экс-супруга актера Райана Филиппа— 17-летней дочерью Авой и 13-летним сыном Диконом. Подписчики актрисы восхищаются красотой ее детей и спорят, на папу или на маму они больше похожи. Многие также написали, что Риз, отметившая 41-летие, выглядит гораздо моложе своих лет и вообще похожа на сестру Авы.

There’s nothing better than celebrating my birthday with my wonderful kids! #ProudMom Публикация от Reese Witherspoon (@reesewitherspoon) Мар 23 2017 в 3:39 PDT

Напомним, в 2008 году Риз Уизерспун развелась с актером Райаном Филиппом после девяти лет брака. Сейчас она вот уже шесть лет замужем за своим агентом Джимом Тотом, от которого в 2012 году родила сына Теннесси.

Фото: Instagram, Global Look Press