С момента развода знаменитого пирата Джонни Деппа и Эмбер Херд прошло около пяти месяцев. Экс-супруги поделили имущество и официально стали свободными людьми. Однако еще за несколько месяцев до этого, пока актер страдал от потери любимой, она в свою очередь времени зря не теряла и закрутила роман с 45-летнем миллиардером и основателем компании Tesla Илоном Маском, с которым уже планирует связать себя узами брака.

Публикация от Amber Heard (@amberheard) Апр 23 2017 в 5:11 PDT

Недавно западные СМИ заявили, что Джонни снова в строю. Депп, который после развода был занят лишь работой и воспитанием детей, начал приходить в себя, выглядит счастливым и наконец-то начал ходить на свидания.

«Он серьезно относится к работе и кажется здоровым. Джонни общается со своими детьми, а также немного времени посвящает свиданиям. Сейчас он собран и счастлив», - рассказал, близкий к Джонни, инсайдер порталу people.com.

Комментариев со стороны актера пока не поступало, поэтому поклонники гадают, кто же эта незнакомка, которая смогла сделать Джонни счастливее.

Фото: globallookpress.com