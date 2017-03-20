После того, как 38-летняя Кэти Холмс рассталась с Томом Крузом, она воспитывает их общую дочь одна. Папа почти не принимает участия в этом процессе, и поклонникам актрисы отрадно видеть, что девочка растет маминой копией.
Сегодня Кэти опубликовала в своем блоге фото подросшей дочери с ее кузенами. «Люблю моих дорогих людей, их прекрасные сердца вдохновляют и приносят огромное количество света в наши жизни», — написала она.
Сходство становится еще заметнее, если сравнить фотографии девочки с фотографиями ее мамы примерно в том же возрасте:
Напомним, что злые языки называли Кэти плохой мамой из-за ее поведения на свадьбе, но она много раз своими поступками опровергала это.
Фото: instagram.com