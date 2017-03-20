Том, Кэти и их дочь, 2009 год

После того, как 38-летняя Кэти Холмс рассталась с Томом Крузом, она воспитывает их общую дочь одна. Папа почти не принимает участия в этом процессе, и поклонникам актрисы отрадно видеть, что девочка растет маминой копией.

Сегодня Кэти опубликовала в своем блоге фото подросшей дочери с ее кузенами. «Люблю моих дорогих людей, их прекрасные сердца вдохновляют и приносят огромное количество света в наши жизни», — написала она.

Love these sweethearts who inspire me with all of their accomplishments and beautiful hearts and for bringing so much light to all of our lives! #lalaland #losangeles #family #love #ontopoftheworld #followyourdreams Публикация от Katie Holmes (@katieholmes212) Мар 19 2017 в 8:01 PDT

Сходство становится еще заметнее, если сравнить фотографии девочки с фотографиями ее мамы примерно в том же возрасте:

#tbt my big brother and me #proudsister @stjohnsjesuit Публикация от Katie Holmes (@katieholmes212) Фев 16 2017 в 7:08 PST

Напомним, что злые языки называли Кэти плохой мамой из-за ее поведения на свадьбе, но она много раз своими поступками опровергала это.

Фото: instagram.com