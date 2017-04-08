О жизни Бориса Гребенщикова известно мало. После развода он редко появляется на публике. Однако оказалось, что у 63-летнего музыканта появилась новая возлюбленная.

Как сообщает Лайф, певца заметили с новой пассией после концерта в Муроме. Ей оказалась бывшая жена Егора Кончаловского — 39-летняя Любовь Толкалина. После выступления пара отправилась в кафе на автомобиле. Борис подарил Любови цветы, взял под руку и открыл перед ней дверь. А после ужина они отправились в местный отель. Как пишет Лайф, на следующее утро возлюбленные разъехались по разным городам: у Бориса концерт в Иваново. В Instagram Толкалиной написано, что она отправилась в отпуск в Мадрид.

Напомним, что недавно в интервью бывший муж Толкалиной, Егор Кончаловский, откровенно рассказал о жизни с ней. Он считает, что она была плохой женой, и он рад, что отношения закончились. А сама Любовь писала, что тяжело переживает расставание с режиссером.

Борис Гребенщиков был жена трижды. От первого брака с Натальей Козловской есть родилась Алиса Гребенщикова, она стала актрисой. Вторая жена Людмила Шурыгина родила певцу сына Глеба. С третьей женой, Ириной Титовой, Борис воспитывал двоих детей: Марка и Василису.

Фото: instagram.com, globallookpress.com