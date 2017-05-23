В то время как одни источники надеются на примирение 32-летней Скарлетт Йоханссон и 34-летнего Ромена Дориака и находят доказательства этому, другие уверены: звездная мама уже вовсю присматривает нового папу своей дочке.

Актриса проводит много времени с 34-летним ведущим шоу Saturday Night Live Колином Джостом, передает издание E! News со ссылкой на осведомленный источник из близкого окружения звезд. Впервые о флирте между Скарлетт и Колином сообщило издание Page Six в воскресенье: актеров видели на вечеринке в Rockefeller Center, они якобы обнимались и целовались у всех на глазах.

«Субботняя ночь не была первой: они уже встречаются какое-то время. Их сложно назвать парой, они отлично проводят время вместе, оставаясь свободными», — уверен инсайдер.

Актриса сообщила, что ее брак «безнадежно разрушен» в январе этого года. Ее брак с французским искусствоведом и журналистом Роменом Дориаком продлился около двух лет. Йоханссон и Дориак пытались наладить дружеское общение, но его изрядно подпортили споры о месте жительства их общей дочери Роуз и опеке над ней. Мужчину не устраивало, что молодая мама слишком увлечена работой.

Фото: globallookpress.com