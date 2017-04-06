Скарлетт и Ромен вновь вышли в свет после заявления о разводе

В январе стало известно, что 32-летняя актриса подала на развод со своим супругом, 33-летним журналистом Роменом Дориаком. Инициатором разрыва отношений стала сама Йоханссон. По данным газеты New York Post, Скарлетт заявила, что их брак «безнадежно разрушен». Однако на следующий день после этого актриса вместе с мужем посетила выставку An Uncanny Likeness в Нью-Йорке.

Позже, по информации журнала People, Дориак пытался вернуть любимую, попросив ее забрать заявление ради их дочери, двухлетней Роуз. Но комментариев от Йоханссон не поступило.

Казалось бы, это дело уже закрыто. Но Скарлетт продолжает подогревать интерес. На днях она вновь появилась в компании мужа на очередной коктейльной арт-вечеринке. Они держались вместе, с радостью позировали фотографам и совсем не были похожи на людей, переживающих развод.

Напомним, что Йоханссон и Дориак познакомились в 2012 году, а спустя два года, после рождения дочери, тайно поженились.

Фото: Global Look Press, Instagram