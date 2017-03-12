Звезды до сих пор переживают избрание на пост президента Дональда Трампа. Сейчас они активно обсуждают не только самого политика, но и его женщин: жену Меланию и дочь Иванку Трамп.

Голливудская актриса Скарлетт Йохансон приняла участие в программе «Saturday Night Live» на телеканале NBC. Она изобразила дочь президента. В видеоролике Скарлетт в роли Иванки рекламирует новые духи под названием Complicit («Соучастник»).

«Каждый мужчина знает ее имя, каждая женщина знает ее лицо. Когда она входит в комнату, все смотрят на нее, она — Иванка. Она красивая, она сильная, она соучастница», — говорит голос за кадром. Этим создатели ролика намекают: у Иванки много власти, она может принимать активное участи в политике.

Но после этого Йохансон говорит фразу, якобы слоган духов: «Для женщины, которая могла бы остановить все это, но не будет».

Напомним, что Скарлетт не голосовала за Трампа. А недавно она вместе с Мадонной приняла участие в митинге за права женщин.

Фото: instagram.com, globallockpress.com