Экс-солистка «Фабрики» Сати Казанова вот уже семь лет занимается сольной карьерой. Она открыто рассказывает о своем творчестве, но вот личную жизнь предпочитает оставлять в тайне. В честь выхода своего нового клипа на песню «Моя правда», артистка решила порассуждать на тему «живого» общения и любви в своем блоге, отметив, что в ее жизни было много разочарований и предательств.

«Время машин. Как часто мы наблюдаем картину, когда влюбленная пара, супруги, друзья, собираясь вместе, вместо "живого" общения свое внимание переключают на телефоны, гаджеты?...», — написала Сати.

Публикация от Sati Kazanova (@satikazanova) Май 14 2017 в 11:12 PDT

«Мне скоро 35. Признаюсь: в моей жизни было много разочарований, предательств, как с моей стороны, так и со стороны мужчин... Но тут нет "правых" и "виноватых": ситуации мы притягиваем ПО ПОДОБИЮ. Но я искала и ищу одного- ЛЮБВИ!», — продолжила артистка.

Публикация от Sati Kazanova (@satikazanova) Апр 23 2017 в 8:07 PDT

По словам Казановой, сейчас ее жизнь скучна, пуста и похожа на журнальную картинку: «Все красиво, ярко, успешно и организованно, спланировано». Сати призналась, что она наконец-то готова впустить в свое сердце светлое чувство, что ей совсем не страшно потерять свободу: «Я готова впустить в сердце и в жизнь То, что невозможно спланировать и контролировать - ЛЮБОВЬ. И мне уже не страшно "потерять свободу", "потерять себя", "оказаться слабой". Только я, в отличие от героини моего нового видео, не стану "выключать" чувства и убегать. Больше не буду. P.S. Не привязывайтесь к машинам, - любите людей!», — заключила артистка.

Фото: instagram.com