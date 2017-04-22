Всю эту неделю принц Гарри, принц Уильям и Кейт Миддлтон посвятили поддержке созданного ими фонда борьбы с психологическими проблемами Heads Together. Они привлекают к своему проекту звезд, а также сами делятся тайнами, которые прежде знали лишь близкие.

Так, Гарри объяснил, что стало причиной его поведения в юности, порочащего статус принца, и почему ему пришлось посещать психолога. Уильям — поведал о своих переживаниях, связанных со смертью самого близкого для них с братом человека, принцессы Дианы. Кейт поддержала ребят: «Нужно быть очень сильными, я восхищаюсь вами». На что те отвечали: «У нас не было выбора, мы не могли ничего изменить». Они признались, что трагедия сильнее сплотила их.

Сама Кейт рассказала, что не испытывала всего спектра радостных чувств, присущих большинству молодых мам, когда родила своего первенца. «Первый ребенок меняет всю твою жизнь. Я была совершенно не готова к этому. Первые несколько дней я вообще не имела никакого представления, что с ним делать», — поделилась она.

На встрече со студентами Global Academy в Лондоне, среди которых были молодые мамы, она решилась еще на одно признание. Кейт рассказала, что иногда чувствует себя ужасно одинокой. «Это чувство возникает само по себе. Я много времени посвящаю детям, с подругами вижусь редко. Нам с вами нужно много сил и мужества, чтобы достойно справиться с этим сложным периодом».

В то же время счастье материнства — это то, что необходимо женщине, уверена Кейт. «Это невероятная смесь любви и беспокойства, жуткой нескончаемой усталости… Становясь мамой, ты перестаешь быть прежней личностью. Все мысли — только о ребенке», — говорила она.

Фото: globallookpress.com