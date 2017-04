Свадьба принца Чарльза и Леди Ди в июле 1981 года вошла в историю как одна из самых красивых и романтичных церемоний. Но писательница Салли Беделл Смит, автор биографического романа «Принц Чарльз: страсти и парадоксы невероятной жизни» (Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbably Life) и по совместительству колумнистка журнала VanityFair, утверждает: жених не испытывал никаких чувств, когда стоял перед алтарем с женщиной, которая впоследствии стала любимицей всего мира. Он лишь надеялся полюбить ее.

Чарльз почти не знал Диану, утверждает она. Пара успела сходить лишь на 12 свиданий в промежутке между летом 1980 года и февралем 1981-го, когда встал вопрос о женитьбе. Диана, впрочем, без возражений приняла предложение члена королевской семьи и будущего наследника трона.

«Я была поражена тем фактом, что они успели встретиться всего 12 раз. После помолвки они уехали на 6 недель. Принц покорно изменил свое расписание, потому что невеста хотела, чтобы он был рядом и поддерживал ее. Я также выяснила, насколько детство Дианы травмировало ее, насколько она была напугана разводом родителей. Когда она была тинейджером, она страдала булимией из-за стресса», — прокомментировала писательница. По ее мнению, Кейт Миддлтон была лучше подготовлена к браку с особой королевских кровей.

«Он не был циником. Он очень мучался и надеялся, что сможет ее полюбить. Он планировал последовать примеру своих дедушки и бабушки, чей брак также был волевым решением, и которые сумели построить крепкую семью», — пишет Салли. В качестве доказательства она упоминает о письме, которое мужчина получил от своего отца: в нем тот якобы настаивал на свадьбе, тогда когда Чарльз страдал по бывшей подруге Камилле Паркер-Боулз, на свадьбу с которой наложила запрет сама королева.

За плечами плодовитой писательницы также «Диана в поиске себя» (1999), «Королева Елизавета: Жизнь современного монарха» (2012) и еще как минимум 6 книг.

Фото: globallookpress.com