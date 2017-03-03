Похоже, намерения у Гарри действительно серьезные. Несколько месяцев назад он официально подтвердил свой роман с американской актрисой Меган Маркл, а теперь пригласил ее на свадьбу близкого друга Тома Инскипа. В Монтего-Бей влюбленные прибыли по отдельности, а теперь прекрасно проводят там время в компании друг друга, сообщает Us Weekly.

Источник издания уверяет, что свадьба друга — это лишь разминка. Якобы Меган и Гарри сами собираются пожениться в ближайшее время, а о помолвке будет объявлено до конца лета. По слухам, Маркл готова отказаться от съемок в сериале «Форс-мажоры», в котором играет одну из главных ролей, и переехать в Лондон.

Фото: globallookpress.com