Один из самых завидных женихов планеты, похоже, скоро станет примерным семьянином. Принц Гарри пригласил свою возлюбленную в качестве своей пары на свадьбу к друзьям. Под палящим солнцем Ямайки на берегу Карибского моря молодые люди решили поближе узнать друг друга и насладится романтической обстановкой.

Для отдыха Гарри арендовал частную виллу с 6 спальнями и собственным бассейном. Как сообщает западная пресса, стоимость такого домика — 14 тысяч футов за 3 ночи (больше 1 миллиона рублей).

«Гарри все время около нее, он не выпускает Меган из объятий», — цитирует очевидцев портал Mirror.co.uk. «Она сидела у него на коленях, и это выглядела очень мило. Они оба потеряли голову и не думают о том, кто их может увидеть», — рассказал источник, близкий к паре.

На свадьбе Принц был в строгом синим костюме, а Меган выбрала для выхода в свет легкий сарафан с цветочным принтом и солнцезащитные очки. Виновник торжества, близкий друг Гарри Том Инскип познакомился с представителем королевской династии в Итонском колледже. На церемонии Том назначил Гарри своим шафером.

Многие ожидают, что на этом празднике Гарри сделает предложение Меган. По иронии судьбы именно тут, на Ямайке, сыграла свою первую свадьбу Меган Маркл. Бракосочетание с кинорежиссёром Тревором Энгельсоном состоялось 10 сентября 2011 года, а в августе 2013 пара подала на развод.

Фото: globallookpress.com