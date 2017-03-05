Дмитрий Тарасов недолго оставался один после развода. Уже в начале этого года, спустя пару месяцев после развода с Ольгой Бузовой, начали ходить слухи о его новой пассии. Как выяснили фанаты, ею стала 22-летняя модель Анастасия Костенко. Однако никто из двоих не давал подтверждения слухам до сегодняшнего дня.

Поклонники заметили, что Анастасия активно общается в соцсетях. И она отмечает понравившиеся ей комментарии лайками. И вот она впервые отметила комментарии о ней и Тарасове.

Многие сразу же решили, что это подтверждение романа футболиста и модели. В целом пользователи Сети понимают, почему молодые люди не спешат делать свои отношения публичными. Ведь как заявлял сам Тарасов, прошлым его отношениям вредила именно публичность.

Публикация от Anastasia KOSTENKO (@kostenko.94)Мар 4 2017 в 10:36 PST

Сейчас Анастасия Костенко уже живет вместе с Дмитрием Тарасовым. Напомним, что недавно Анастасия прокомментировала слухи о том, что она родила в 15 лет.

Фото: instagram.com