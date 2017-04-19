Вчера главный редактор L'Officiel Ксения Собчак с гордостью заявила подписчикам об «очередной журналисткой победе» — Паулина Андреева и Федор Бондарчук дали первое совместное интервью и приняли участие в фотосессии для майского номера журнала.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Апр 19 2017 в 2:35 PDT

Поклонники с нетерпением ждали выхода глянца, чтобы узнать о личной жизни артистов, ведь пара старалась не комментировать свои отношения. Однако в интервью им все же пришлось немного приоткрыть завесу тайны.

Так, Бондарчук рассказал, какое впечатление на него произвела Андреева при первой встрече, которая произошла во время спектакля «№13D». По словам Федора, молодая актриса сильно выделялась на сцене, за ней было интересно наблюдать.

«Паулина на сцене сочетала в себе красоту, комедийность и космическую скорость. Вообще, на мой взгляд, у нее редкая театральная фактура».

Режиссер также поделился тем, что его больше всего привлекает в актрисе, и отметил ее главные качества, которыми он восхищается: «Про таких девушек в романах писали. Не нашего века. Достоинство, порядочность, честность - для них не пустые слова. Надо у Поли спросить, на каких книжках она выросла. А еще мы хохочем с ней постоянно».

Конечно, роман с именитым режиссером оставляет определенный отпечаток не только карьере актрисы, но и на популярность. А за популярностью приходят и слухи. Сама Паулина рассказала, что с того момента, как она появилась с Федором на красную дорожку «Кинотавра», девушка начала узнавать о себе много нового.

«Я моментально оказалась бесталанной актрисой, выяснилось, что у меня масса физических недостатков: всех резко взбудоражила форма моих ушей, например, экстрасенсы в интернете стали массово предсказывать нам будущее, бабки-гадалки, астрологи, хироманты, мистики всех сортов - никто не остался в стороне. Понимаете, какое безумие началось?».

К слову, первое совместное появление на кинофестивале было весьма продуманным ходом, как утверждает Бондарчук, им просто не хотелось жить в сплетнях, и они решили достойной заявить о себе: «Нам не хотелось жить в сплетнях, домыслах и пересудах, поэтому мы решили достойно показать, что мы - пара. Мы не просчитывали, в чем будем одеты, будем или не будем держаться за руку, как будем смотреть друг на друга, нам был важен сам факт первого совместного выхода».

Сейчас, когда все слухи развеялись, влюбленные просто наслаждаются друг другом, хоть и видеться им приходится не часто и могут урвать лишь час для свидания. Так или иначе, по словам Паулины она стала счастливой и влюбленной, а оба артиста стараются придерживаться правила: «Счастье любит тишину».

Фото: starface, east news, instagram