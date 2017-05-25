Вчера на мероприятии, посвященном премьере фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», известный актер Орландо Блум сделал неожиданное признание. 40-летний мужчина наконец задумался о том, чтобы наконец остепениться.

На вопрос семилетней девочки о том, хочет ли он больше детей, он ответил: «Да, если вы найдете мне кого-то по-настоящему хорошего и доброго, с кем я смог бы завести семью».

Это произошло спустя пару дней после того, как в СМИ попала история о том, что официантка заведения Chiltern Firehouse Вивиана Росс была со скандалом уволена после того, как ее нашли обнаженной в его номере. Ее подруга передала журналистам, что девушка была крайне довольна ночью с актером: по ее словам, тот оказался чудесным любовником. Издание The Sun также сообщило, что позже джентльмен узнал номер пострадавшей и извинился за то, что произошло.

Напомним, что у Блума уже есть шестилетний сын Флинн, который появился на свет в браке с моделью Мирандой Керр. Сейчас, когда его 34-летняя бывшая счастлива в браке с 26-летним миллиардером Эваном Шпигелем, он чувствует, что может больше времени посвящать работе.

Фото: instagram.com, globallookpress.com, dailymail.co.uk