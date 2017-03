Компания Disney представила новый большой трейлер фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales). Эксклюзивная премьера ролика состоялась на YouTube-канале американской телепередачи The Ellen Show.

Помимо Джонни Деппа, который традиционно сыграл главную роль и чуть не покалечился на съемках, в фильме мы увидим: Хавьера Бардема, Орландо Блума и даже Пола Маккартни. «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» станет пятой и заключительной частью киноэпопеи о приключениях капитана Джека Воробья.

«Исчерпавший свою удачу капитан Джек Воробей обнаруживает, что за ним охотится его старый неприятель, ужасный капитан Салазар и его призрачные пираты. Они только что сбежали из Дьявольского треугольника и намерены уничтожить всех пиратов, включая Джека. Поможет спастись лишь могущественный артефакт — трезубец Посейдона, который дарует своему обладателю полный контроль над морями», — передает «КиноПоиск».

Мировая премьера ленты состоится 26 мая.

Фото: архивы пресс-служб