Любимый внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков три года назад встретил настоящую любовь — Алену Краснову. Уже спустя несколько месяцев молодой человек познакомил свою избранницу с семьей, которая очень тепло приняла девушку. Тогда Алла Борисовна заявила: «Алена мне очень нравится! Она очень милая девушка, подходит Никите, думаю, будет хорошая жена».

В марте этого года Никита сделал Алене предложение, с тех пор поклонники пары гадают, когда же состоится радостное событие. На днях счастливая невеста опубликовала на своей странице в Instagram фото в подвенечном наряде.

«Ой, что будет», — подписала снимок Краснова.

Подписчики тут же атаковали девушку вопросами, спрашивая о дате бракосочетания. Алена предпочла не раскрывать всех карт, а лишь коротко ответила: «Летом».

«Поздравляю тебя!!! Огромного счастье вам и вечной любви)) вы очень красивая пара», «Алёночка!От всей души поздравляю!!! Вы замечательные и чувства ваши замечательные! Это видно ) Берегите друг друга! Обязательно! Не смотря ни на что оставайтесь всегда рядом!!», «Очень красиваа)) Свадьба когда в августе будет?)», «Аленушка, когда свадьба?», «Счастья Вам настоящего! Ты красотка!», — поздравили пару поклонники.

К слову, знаменитая бабушка Никиты уже давно готовится к свадьбе внука. Алла Борисовна отметила, что если Алена захочет, то она с удовольствием поможет ей подготовиться к торжеству: «Если она попросит меня, то мы пойдем и все ей подберем. Возможно, туфли будут из моей линии, а почему бы и нет? Они очень красивые и удобные».

Фото: instagram