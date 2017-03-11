Никита недавно сделал предложение руки и сердца своей девушке Алене Красоновой. В день 20-летния возлюбленной Пресняков преподнес имениннице кольцо и предложил стать его женой. Как выяснилось, кандидатуру Алены одобрила Алла Пугачева.

«Алена мне очень нравится! Она очень милая девушка, подходит Никите, думаю, будет хорошая жена», – рассказала певица изданию Starhit.

С ПРОШЕДШИМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ (8 Марта) моя любовь! P.S. Скоро мой первый эпизод влога, а во втором выпуске случился один из самых важных моментов в моей жизни. #happybirthday #birthday #party #moscow #fun #drink Публикация от Nikita Presnyakov (@npresnyakov) Мар 11 2017 в 5:11 PST

Алла Пугачева также отметила, что с удовольствием поможет невесте внука подготовиться к свадьбе, если Алена захочет: «Если она попросит меня, то мы пойдем и все ей подберем. Возможно, туфли будут из моей линии, а почему бы и нет? Они очень красивые и удобные».

Фото: Instagram, Global Look Press