Сегодня популярная актриса Настасья Самбурская отмечает свой юбилей. Звезде исполнилось 30 лет, и первое поздравление она получила от себя:

«В отличие от Нового года, день рождения я люблю. В принципе, обожаю подарки — и дарить, и получать. Только презенты мне нравятся полезные, со смыслом. Еще очень люблю цветы», — призналась она в разговоре с редактором WMJ.

Так случилось, что сейчас в жизни актрисы нет того, кто заваливал бы ее охапками роз или тюльпанов (за исключением поклонников ее творчества). День Святого Валентина она тоже праздновала одна. «С Сашей (22-летним музыкантом Александром Ивановым, который под псевдонимом IVAN представил Белоруссию на «Евровидении» — Прим. ред.) мы расстались девять месяцев назад. Просто я не побежала первым делом сообщать об этом в соцсетях. Расстались, можно сказать, хорошо. Мы решили, что для нас обоих так будет лучше. Сейчас мы дружим, переживаем друг за друга, интересуемся, что у кого происходит в жизни», — сообщила она.

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya)Фев 25 2017 в 8:19 PST

Актриса призналась, что считает его лучшим мужчиной в своей жизни. Год назад, когда они еще были в отношениях, Настасья говорила, что хочет и готова к усыновлению ребенка, теперь она от таких мыслей отказалась. «Детей заводят, когда рядом есть человек, с которым ты можешь разделить эту ответственность. Тогда в моей жизни был такой мужчина (Настасья говорит о певце Александре Иванове — прим. WMJ.ru). Сейчас же у меня жилплощадь в 40 квадратных метров, куда мне детей?», — рассуждает она.

О своем бизнесе, который приносил доход, Самбурская пока не задумывается. «Мне не до бизнеса: у меня квартира в ипотеку взята», — улыбается она. Не так давно она купила дом, но теперь никак не может его продать, чтобы с вырученных денег начать ремонт в квартире. «Не поверишь, хожу как бомж, даже сапоги не могу себе нормальные купить!», — откровенничает Настасья.

Свои сбережения она вкладывает в музыку, ничего пока не получая взамен. Впрочем, актриса не унывает по этому поводу: «Сейчас живу так, как мне хочется, общаюсь с теми людьми, с которыми мне интересно. Я окружила себя комфортом, которого мне так не хватало. Мне не на что жаловаться — я счастливый человек! Все, что мне нужно, у меня есть, а чего нет — то и не нужно», — подытожила она.

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya)Фев 26 2017 в 1:35 PST

О том, что на самом деле находится в «вишлисте» Настасьи, что из этого она уже купила себе сама, как относится к попыткам победить возраст и когда планирует начать борьбу с ним, читайте в полной версии интервью.

Фото: starface.ru, instagram.com