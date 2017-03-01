Сегодня популярная актриса Настасья Самбурская празднует 30-летие. Принимать поздравления она начала еще накануне, напомнив фанатам, что сегодня — не только первый день весны.

Народная любовь пришла к Настасье после съемок в сериале «Универ», но вскоре она выросла из этой роли и отказалась от дальнейшего участия в проекте, после чего вокруг ее имени то и дело вспыхивают скандалы. Долгое время ее считали девушкой, разрушившей семью Ксении Бородиной, но в результате вся история оказалось шуткой. Но за маской скандалистки и начинающей певицы скрывается совершенно другая Самбурская — талантливая актриса, которая легко перевоплощается в разных театральных персонажей, и с солидной долей самоиронии относится к другим своим проектам.

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya)Фев 28 2017 в 5:06 PST

Как и Наталья Водянова, актриса сидела на диете по группе крови. Впрочем, сохранять отличную физическую форму ей позволяет вовсе не это, а увлечение спортом.

Мы воспользовались сайтом in20years и посмотрели, как Настасья будет выглядеть через 20 лет, если откажется от всех особенных привычек и будет вести образ жизни среднестатистической женщины.

Фото: instagram.com