В последнее время 52-летняя Моника Беллуччи неустанно демонстрирует свою фигуру в фотосессиях всемирных глянцев. Имея такое роскошное тело в ее возрасте, актриса может позволить себе появляться на обложках в нижнем белье или вовсе обнаженной. На днях жгучая итальянка не только украсила собой страницы журнала Paris Match, но и дала откровенное интервью. Как оказалось, Моника вновь влюблена и счастлива, о чем и сообщила французскому изданию: «В свои 52 я другая женщина. В моей жизни есть мужчина.».

Публикация от Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel) Май 3 2017 в 5:51 PDT

Публикация от Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel) Май 3 2017 в 9:54 PDT

Избранником, по всей видимости, стал французский актер Жиль Леллуш, который младше Беллуччи на восемь лет. Слухи о том, что они встречаются появились несколько месяцев назад. Тогда их заметили на гала-ужине в Париже, где знаменитости вели себя словно влюбленные голубки, а после и вовсе покинули мероприятие вместе, не прячась от фотографов.

Напомним, что четыре года назад Моника рассталась с Венсаном Касселем, от брака с которым у нее есть две дочки: одиннадцатилетняя Дева и шестилетняя Леони. Как ранее сообщала актриса, отношения с бывшим мужем для нее в прошлом и сейчас она с головой окунулась в воспитание своих детей: «Прошлое для меня — это закрытое дело, я хочу жить в настоящем и быть счастливой.».

Фото: instagram.com, global look press