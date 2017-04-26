52-летняя Моника Беллуччи часто выходит в свет в компании своего друга, дизайнера Валентино Гаравани. Вот и на Бал Института костюма итальянская актриса приехала в сопровождении именитого модельера. Для выхода в свет Моника выбрала прозрачное черное платье с кружевом от Valentino и дополнила образ аксессуарами в той же гамме.

К слову, актриса любит черные наряды. По ее словам, они помогают ей скрыть некоторые несовершенства: «Я ношу в основном только черные платья. Это позволяет визуально скрыть недостатки фигуры».

Несмотря на свой возраст, Беллуччи по-прежнему выглядит свежо и молодо. Многие поклонницы артистки часто задаются вопросами о том, как ей это удается. Актриса ничего не скрывает. В одном из интервью на вопрос о секрете красоты Моника коротко ответила: «Вино, паста и сигареты». По словам Беллуччи, самое главное — это наслаждаться жизнью и не зацикливаться на лишних килограммах.

Публикация от Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel) Апр 25 2017 в 9:50 PDT

Похоже, это и правда действует. Доказательством тому стали многочисленные фотосессии актрисы, на которых в последнее время она зачастую предстает полуобнаженной. Так, недавно Моника снялась для майского номера Vanity Fair, где на жгучей итальянке было лишь маленькое кружевное платье, которое едва прикрывало ее тело. А несколько часов назад в своем Instagram Беллуччи опубликовала снимок, на котором появилась в нижнем белье для китайского Esquire.

Публикация от Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel) Май 2 2017 в 1:03 PDT

Фото: instagram, east news