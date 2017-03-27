В СМИ регулярно появляются сообщения о том, что принц Гарри и Меган Маркл скоро поженятся. На этот раз таблоид Daily Mail сообщил, что влюбленные будут жить в Кенсингтонском дворце, неподалеку от принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

«Он постоянно появляется во время ремонта и спрашивает, скоро ли все будет готово. Похоже, ему действительно не терпится съехаться с Меган. Это очень мило, что они будут жить рядом с Уильямом и Кейт», — сообщил источник издания.

Впрочем, новость уже опроверг корреспондент королевской семьи Ричард Палмер. «Прнинцу Гарри определенно скоро понадобится дворец попросторнее, но, насколько мне известно, в Кенсингтонском дворце о его переезде не слышали», — написал он в Twitter.

Фото: Global Look Press