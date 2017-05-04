В конце марта в эфире шоу «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой известный режиссер Егор Кончаловский откровенно рассказал о причинах расставания с Любовью Толкалиной. Мужчина признался, что прошлые отношения не устраивали его почти никогда, назвав свою спутницу «никакой женой». Сегодня Любовь изложила свою версию.

«Мне ни разу не предложили быть женой, в силу разных обстоятельств… Женщина должна очень хорошо осознавать и понимать, что она жена. Потому что как бы ни говорили, что штампы в паспорте ничего не значат, женщина не может определиться с местом, если ей не дали имя… Когда тебе дали имя, тогда ты понимаешь, кто ты, у тебя появляется определенный вектор. Если женщине не дали такого вектора, она начинает сама прорастать в разных направлениях. Как может. Как трава», — пояснила она в разговоре с ведущей программы «С Божией помощью» канала «Спас».

Женщина уверена, что законный брак для представительниц прекрасного пола значит намного больше, чем принято считать. Впрочем, она никого не винит в том, что ей не повезло в этой стезе: «Это вопрос, наверное, к Богу. Наверное, нужно чего-то очень сильно хотеть и пройти длинный путь. Чтобы потом ценить то, что у тебя есть. Прийти с уже накопленным знанием и желанием иметь семью… Но опять же я не могу сказать, что я не старалась. Просто это двустороннее желание. Один человек не может стать единым целым».

После расставания Егор и Любовь воспитывают дочь Марию.

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba)Апр 17 2017 в 1:54 PDT

Фото: instagram.com, eastnews.ru