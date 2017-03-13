Новый бойфренд Дженнифер Лопес устроил ей романтический уикенд. Певица и бейсболист Алекс Родригес улетели на Багамские острова. Папарацци удалось сделать несколько совместных фотографий влюбленных, на которых они выходят из частного самолета, сообщает New York Post. Остановилась пара в роскошном доме друзей. «Их роман только начался, но они очень нравятся друг другу», — сообщил источник издания.

Напомним, Дженнифер Лопес закрутила роман с бейсболистом Алексом Родригесом в начале марта. Спортсмен считается дамским угодником и уже успел покорить многих известных женщин, в числе которых была Кэмерон Диаз, Мадонна и Кейт Хадсон.

Фото: globallookpress.com, Instagram