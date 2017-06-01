Фанаты Леры Кудрявцевой давно наблюдают за ее отношениями с хоккеистом Игорем Макаровым и знают о ее желании родить ему ребенка. Поэтому любой кадр, на котором их любимица прикрывает живот или оказывается запечатлена в свободной одежде, воспринимают как повод для поздравлений. Так случилось и с фотографией, которой поделилась вчера Юлия Барановская.

На очередную волну поздравлений звезда ответила, что пока не ждет малыша, но это не означает, что ее отношения остыли или лишены романтики.

«Мы оба постоянно в разъездах, у нас каждая встреча после расставания — бурные эмоции и счастье. Свечки и прочее не про меня. Ходим в рестораны, дома ужинаем, как-то все спокойно, по-семейному. Привожу ему подарки из разных стран, он мне – украшения, часы, новинки техники. Любимых людей надо баловать», — разоткровенничалась Лера в разговоре с редактором журнала «СтарХит».

Игорь балует любимую не только дорогими подарками и дизайнерскими букетами цветов. Так, на днях он преподнес Лере ее любимые ландыши, о чем она рассказала в блоге.

Влюбленные также любят проводить время с друзьями или на даче. Дома же за их отношениями всегда внимательно наблюдает котик Фофа, которому Лера отдает всю свою материнскую нежность, ведь ее сын давно уже повзрослел.

Фото: instagram.com