Сегодня в ряде иностранных СМИ появилось сообщение о том, что 42-летний актер Леонардо Ди Каприо и 25-летняя модель Victoria’s Secret Нина Агдал больше не вместе. «Они действительно расстались», — сообщили инсайдеры издания Gossip Cop, занимающегося опровержением слухов.

Лео и Нина были вместе год, за это время пресса успела не раз назвать их женихом и невестой, однако создание семьи не входило в планы свободолюбивого мужчины.

Бывшие любовники остались в хороших отношениях, сообщают их друзья.

Фото: globallookpress.com