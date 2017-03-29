Квентин Тарантино на днях устроил вечеринку в Лос-Анджелесе по случаю своего 54-летия. На торжестве не было его девушки Даниэллы Пик, с которой он встречается вот уже восемь лет (правда, не без перерывов на другие романы). Выяснилось, что Даниэлла уехала из города и вообще не горит желанием общаться с режиссером.

«Она не в Лос-Анлделесе. Они в ссоре с Квентином. Он хочет сначала пожениться и пожить в браке несколько лет, а уже потом заводить детей. Она хочт ребенка прямо сейчас и не хочет ждать. На Даниэллу давят родственники, у ее сестры уже есть дети, а у нее все еще нет. Она сказала Квентину, что ей пора рожать», — сообщил источник из окружения режиссера New York Post.

Также стало известно, что недавно Тарантино подарил Пик в знак своей любви дорогие колье и кольцо. Правда, объявлять о помолвке они не стали.

Фото: East News, Global Look Press